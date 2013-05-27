Україна та НАТО зацікавлені в активізації політичного діалогу

Київ. 27 травня. УНІАН. Україна та НАТО зацікавлені в активізації двостороннього політичного діалогу на всіх рівнях та у подальшому поглибленні практичного співробітництва в оборонній та військовій сферах.

Про це йшлося сьогодні під час зустрічі міністра закордонних справ України Леоніда Кожари та Генерального секретаря НАТО Андреса Фог Расмуссена сьогодні в Брюсселі, повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, співрозмовники обговорили питання порядку денного двосторонніх відносин між Україною та Альянсом, а також актуальні міжнародні проблеми, зокрема у контексті головування України в ОБСЄ.

В центрі уваги перебували питання розвитку конструктивного партнерства України з НАТО. «Було засвідчено взаємну зацікавленість в активізації двостороннього політичного діалогу на всіх рівнях, у тому числі у рамках Комісії Україна-НАТО, а також у подальшому поглибленню практичного співробітництва в оборонній та військовій сферах», - йдеться в повідомленні.

Генсекретар НАТО висловив високу оцінку внеску України у підтримання міжнародного миру і безпеки та наголосив, що Україна є єдиною країною-партнером НАТО, яка задіяна в усіх операціях та місіях під проводом Альянсу. Кожара відзначив ефективність конструктивної допомоги НАТО у процесі реформування оборонного сектору України, зокрема у сферах стандартизації та військової освіти.

Кожара наголосив на важливості розширення співпраці з НАТО у невійськових сферах, зокрема в реалізації спільних проектів за програмою «Наука заради миру» та в рамках трастових фондів.

Міністр інформував співрозмовника про стан відносин України з ЄС у контексті підготовки до підписання Угоди про асоціацію. Расмуссен запевнив у налаштованості Альянсу продовжувати надання підтримки зусиллям України в проведенні внутрішніх реформ, зокрема в рамках реалізації Річних національних програм співробітництва Україна-НАТО.

Окрема увага в ході зустрічі була приділена розвитку процесів в рамках ОБСЄ у світлі головування України в цій Організації у 2013 році.