Захисники Тимошенко сподіваються отримати відповіь німецьких лікарів до кінця дня

Брюссель. 14 червня. УНІАН. Захисники і сім`я колишнього прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко сподіваються до кінця дня отримати відповідь від лікарів із німецької клініки «Шаріте» про можливість терміново приїхати до Харкова.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном із данського Борхольма повідомила дочка екс-прем`єра Євгенія Тимошенко.

«Ми зараз звертаємося до німецьких лікарів, професора Карла Макса Айнхойпля, щоб він, якщо зможе, повернувся, оглянув її (Юлію Тимошенко) і підтвердив, чи все з нею в порядку», - сказала Євгенія Тимошенко.

«Ми очікуємо цю інформацію до кінця дня. Ми сподіваємося, що в нього вийде, тому що це дуже небезпечна ситуація», - додала вона.

Дочка колишнього прем`єр-міністра підкреслила, що вже не вперше захисники і рідні не отримують усієї інформації про стан здоров`я її матері.

«Ми зараз перебуваємо в паніці, тому що не знаємо, що з нею відбувається, тому що не можемо до неї потрапити», - сказала Євгенія Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захисника Миколу Титаренка не пустили до Ю.Тимошенко, пояснивши це тим, що вона сама відмовилася від такої зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захисник Тимошенко Сергій Власенко заявив, що до екс-прем`єра не пустили її адвоката Миколу Титаренка.

Пізніше прес-служба партії «Батьківщина» з посиланням на поінформовані джерела захисників заявила, що стан здоров‘я Тимошенко різко погіршився, а тюремники замовчують цю інформацію та не допускають до неї захисників.

Своєю чергою в ДПтС заявили, що екс-прем’єр сама відмовилась сьогодні від зустрічі з адвокатом Титаренком, а начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков повідомив, що стан здоров’я Тимошенко нормальний.

ДПтС вважають, що Тимошенко умисно відмовляється від зустрічей з адвокатами, щоб «дати привід своїм соратникам безпідставно звинувачувати пенітенціаріїв у начебто вчиненні якихось перешкод».

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській колонії Харкова. Разом із тим, у травні 2012 екс-прем`єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через проблеми зі спиною.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації

Останній раз голова правління берлінської клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль відвідував Тимошенко 10 червня.