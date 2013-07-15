16-17 липня у Відні відбудеться черговий раунд переговорів щодо Придністров’я
11:52, 15 липня 2013Новини ЄС
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Його проведе Андрій Дещиця
Брюссель. 15 липня. УНІАН. 16017 липня у Відні відбудеться черговий раунд офіційних переговорів у форматі “5+2” щодо врегулювання Придністровського конфлікту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОБСЄ.
На дводенну зустріч приїдуть представники Молдови, Придністров’я, ОБСЄ, Росії, України, США та ЄС.
Переговори відбудуться під головуванням спеціального представника з питань конфліктів головуючого в ОБСЄ, Посла Андрія Дещиці.
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