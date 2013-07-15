16-17 липня у Відні відбудеться черговий раунд переговорів щодо Придністров’я

Брюссель. 15 липня. УНІАН. 16017 липня у Відні відбудеться черговий раунд офіційних переговорів у форматі “5+2” щодо врегулювання Придністровського конфлікту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОБСЄ.

На дводенну зустріч приїдуть представники Молдови, Придністров’я, ОБСЄ, Росії, України, США та ЄС.

Переговори відбудуться під головуванням спеціального представника з питань конфліктів головуючого в ОБСЄ, Посла Андрія Дещиці.