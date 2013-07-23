Майже половина європейців оптимістичні щодо майбутнього ЄС

Брюссель. 23 липня. УНІАН. 49% європейців оптимістичні щодо майбутнього ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать оприлюднені сьогодні дані опитування громадської думки, проведеного на замовлення Єврокомісії.

Водночас, згідно з результатами опитування, 46% респондентів заявили, що в цілому оцінюють песимістично майбутнє ЄС.

При цьому, 62% опитаних заявили, що відчувають себе громадянином ЄС, і лише 37% сказали, що не мають такого відчуття.

Разом з тим, 59% опитаних заявили, що хотіли би знати більше про свої права в ЄС.

Серед найбільших досягнень об’єднаної Європи 56% респондентів назвали вільний рух людей, товарів та капіталів в ЄС, 53% - мирні відносини між країнами-членами ЄС, 24% - наявність єдиної валюти євро.

Опитування проводилося 10-26 травня цього року. Загалом в опитуванні взяли участь 32694 респонденти з усіх країн-членів та країн-кандидатів.