Комітет Європарламенту обговорить кризу у відносинах Україна-Росія

Київ. 20 серпня. УНІАН. Комітет Європарламенту з питань закордонних справ проведе 28 серпня термінове засідання, на якому, зокрема, планується обговорити кризу у відносинах між Україною і Росією.

Про це «ЄС-плюс» повідомили в прес-службі групи народних партій Європарламенту.

«Нам також необхідно оцінити політичні наслідки останніх погроз, зроблених Росією про те, що вона може обмежити торгівлю з Україною у разі, якщо країна підпише Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом», - заявив з цього приводу голова Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Елмар Брок (група народних партій, Німеччина).

Крім того, на засіданні Комітету планується обговорити ситуацію в Єгипті.

Джерело: http://euplus.info/2013-08-19/komitet-evroparlamenta-28-avgusta-obsudit-krizis-v-otnosheniyah-ukraina-rossiya/

Нагадаємо, 19 серпня представники групи народних партій Європарламенту - голова Комітету Європарламенту з питань закордонних справ Елмар Брок і голова групи народних партій у Парламентській Асамблеї Євронест (ЄС – країни «Східного партнерства») Яцек Сарюш-Вольські (Польща) – вважають, що ЄС повинен захистити Україну від торговельних воєн з Росією.

«Блокуючи імпорт з України, Росія розгортає торговельну війну з Україною. Тиск зростає, щоб утримати Україну від підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС», - написано в заяві.

Депутати Європарламенту висловили переконаність у тому, що своїми діями Росія хоче змусити Україну зробити вибір на користь Євразійського митного союзу, а не на користь ЄС, а також направити відповідний сигнал решті країн-учасниць «Східного партнерства».

«Це чітко порушує правила СОТ. Разом з тим, це зовсім не торговельний спір, а дуже серйозний політичний конфлікт з геополітичним бекграундом. Він може загрожувати всьому проекту «Східне партнерство», - наголошується в заяві Брока і Сарюш-Вольського.

При цьому депутати підкреслили, що такі дії Росії є ворожими не лише по відношенню до України, а й до ЄС, і висловили переконаність у тому, що ЄС має зробити швидкі дипломатичні і політичні дії для захисту України та її права на вільний вибір свого майбутнього.

Нагадаємо, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами з України, після чого українські компанії заявили, що їх поставки на російський ринок фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 мільярда доларів.

18 серпня радник Президента Російської Федерації Сергій Глазьєв заявив, що ускладнення митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні є разовою акцією, але у разі підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом митне адміністрування може бути посилено.