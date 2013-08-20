”Регіонал” Колесніченко пропонує відмовитися від євроінтеграції

Київ. 20 серпня. УНІАН. Народний депутат України Вадим Колесніченко зареєстрував у Верховній Раді України проект закону ”Про внесення змін до законодавства України” (щодо зовнішньополітичного курсу України), яким пропонує скасувати положення законів ”Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” та ”Про основи національної безпеки України”, що встановлюють зовнішньополітичною метою України отримання членства у Європейському Союзі.

Про це пише сайт громадської організації ”Русскоязычная Украина”, яку очолює Колесніченко.

”Зокрема, законопроектом пропонується скасувати норми законів і окремі законодавчі акти України: пункт 12 частини 2 статті 11 Закону України ”Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, що встановлює метою України членство в Європейському Союзі; в абзаці 5 частини 2 статті 8 Закону України ”Про основи національної безпеки України” № 964-IV від 19.06.2003 виключити слова ”набуття членства в Європейському Союзі”; скасувати Указ Президента України ”Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу”; деякі ”євроінтеграційні” розпорядження Кабміну”, - повідомляє сайт.

”За даними різних соціологічних опитувань, в українському суспільстві відсутня об`єднуюча, або хоча б домінуюча, позиція щодо вектора зовнішньополітичного курсу держави: приєднання до Митного союзу Євразійського економічного співтовариства або до Європейського Союзу. Думки українського народу з цього питання розділилися приблизно у співвідношенні 50/50, найчастіше, навіть з перевагою у бік приєднання до Митного союзу. Тому закріплення в українському законодавстві Верховною Радою України, без урахування громадської думки єдиного вектора зовнішньополітичної інтеграції - ”набуття членства в Європейському Союзі” - є порушенням конституційного принципу народного суверенітету, викладеного у статті 5: носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування”, - заявив Колесніченко, коментуючи власну законодавчу ініціативу.

”Питання зовнішньоекономічного курсу має вирішувати виключно народ, оскільки будь-яка інтеграція тягне за собою часткову втрату державного суверенітету країни”, - підкреслив депутат.