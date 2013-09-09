Сьогодні у Страсбурзі розпочнеться сесія Європарламенту

Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Сьогодні о 18:00 за київським часом у Страсбурзі розпочнеться вереснева сесія Європарламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, на порядку денному нинішньої сесії, яка триватиме до кінця тижня, кілька важливих питань.

Так, 11 вересня зранку депутати Європарламенту заслухають щорічне звернення Президента Єврокомісії Жозеф Манула Баррозу щодо стану справ в ЄС та проведуть відповідні дебати.

На другу половину дня середи заплановано слухання щодо ситуації в Сирії. Передбачається, що депутати, скоріш за все, закличуть до пошуку мирного вирішення конфлікту.

Крім того, о другій половині дня середи Європарламент обговорить проект резолюції Юстаса Палецкіса (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Литва) щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій відносно політики ЄС до Білорусі.

В проекті рекомендацій, зокрема, міститься заклик до підтримки громадянського суспільства та розширення контактів з політиками, які не брали безпосередньої участі в репресіях.

В середу, 11 вересня, депутати Європарламенту також обговорять питання тиску Росії на країни “Східного партнерства”. За підсумками обговорення у четвер, 12 вересня, вони планують схвалити резолюцію.