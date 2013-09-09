ЄС надасть ще 124 млн. євро для посилення безпеки Сомалі

Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Європейський Союз планує надати ще 124 млн. євро для посилення безпеки в Сомалі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили сьогодні в прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, кошти будуть спрямовані на підтримку присутності в країні сил місії під проводом Африканського союзу AMISOM, її поліцейського та цивільного складу.

“Більш впевнений та безпечний клімат в Сомалі дасть переваги сомалійському народу та розвитку регіону в цілому”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань розвитку Андріс Пібалгс.

Оголошення про нові кошти для допомоги забезпеченню безпеки в Сомалі зроблено напередодні конференції “Нове рішення для Сомалі”, яка відбудеться 16 вересня в Брюсселі.

В рамках цієї конференції ЄС, зокрема, сподівається зібрати необхідні 600 млн. євро для забезпечення діяльності місії AMISOM на період до кінця цього року.