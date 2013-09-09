ЄС надасть ще 124 млн. євро для посилення безпеки Сомалі

14:12, 09 вересня 2013
Новини ЄС
0 0

В Брюсселі проведуть конференцію донорів

Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Європейський Союз планує надати ще 124 млн. євро для посилення безпеки в Сомалі.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили сьогодні в прес-службі Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, кошти будуть спрямовані на підтримку присутності в країні сил місії під проводом Африканського союзу AMISOM, її поліцейського та цивільного складу.
“Більш впевнений та безпечний клімат в Сомалі дасть переваги сомалійському народу та розвитку регіону в цілому”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань розвитку Андріс Пібалгс.
Оголошення про нові кошти для допомоги забезпеченню безпеки в Сомалі зроблено напередодні конференції “Нове рішення для Сомалі”, яка відбудеться 16 вересня в Брюсселі.
В рамках цієї конференції ЄС, зокрема, сподівається зібрати необхідні 600 млн. євро для забезпечення діяльності місії AMISOM на період до кінця цього року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter