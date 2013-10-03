“Вишеградська група” підтримує підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною в листопаді

Країни Вишеградської групи (Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина) підтримують підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною в листопаді на вільнюському саміті «Східного партнерства».

Про це сказано в спільній заяві міністрів закордонних справ Чеської Республіки, Угорщини, Польщі і Словаччини, яка опублікована на сайті МЗС Угорщини.

Глави МЗС, зокрема, висловили свою вдячність рішучості країн «Східного партнерства» - Грузії, Молдови і України, - “які, незважаючи на деякі внутрішні проблеми, розвиваються в процесі реалізації політичних, соціальних і економічних реформ”.

«Вишеградська група» вітає європейський вибір і устремління цих країн”, - наголошується в повідомленні.

Що стосується України, країни «Вишеградської групи» звернули увагу на серйозний прогрес, досягнутий у процесі реформ з грудня 2012 року. Міністри вітають той факт, що європейська інтеграція є спільним прагненням українського керівництва, опозиції і громадянського суспільства.

“Країни Вишеградської групи розділяють думку, що в процесі реалізації Угоди про асоціацію, включаючи всеохопну зону вільної торгівлі, Україна не тільки зробить істотний крок на шляху до виконання своїх європейських устремлінь, а також сприятиме зміцненню стійкої демократії і активізації в процесі модернізації економіки”, - сказано в заяві.

Країни «Вишеградської групи» також зобов'язалися працювати разом з Україною для того, щоб використовувати весь потенціал «Східного партнерства» і створити необхідні політичні умови для підписання Угоди про асоціацію.

Водночас на цьому завершальному етапі підготовки саміту у Вільнюсі міністри очікують, що “уряд України активізує зусилля для ухвалення законодавства про реформування функціонування прокуратури, поліпшення виборчого законодавства і вирішення проблеми вибіркового правосуддя”.

Країни «Вишеградської групи» переконані, що “ЄС і Україна повинні скористатися історичною можливістю у Вільнюсі” для підписання Угоди про асоціацію.

Міністри наголосили, що підписання Україною і ЄС Угоди про асоціацію “не спрямовано проти інтересів третіх країн”.