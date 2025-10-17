Зокрема, Путін намагався відмовити Трампа від поставок цієї зброї.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив низку заяв про війну в Україні на тлі нещодавньої розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зокрема, під час брифінгу американський лідер сказав, що Європа хоче покласти край війні в Україні, але в неї "не виходить". Водночас сам Трамп, за його словами, може це зробити.

Поставки ракет "Томагавк" Україні

Президент США каже, що під час розмови з Путіним той намагався відмовити його від поставок ракет "Томагавк" Україні:

Відео дня

"Звичайно (він намагався), а ви що думаєте? Що він скаже: "Прошу, продайте (Україні) ці ракети, я був би дуже вдячний?"

Крім того, з його слів, він також намагався запитати думку Путіна щодо передачі цих ракет.

"Я сказав Путіну: "Ви не проти, якщо я передам кілька тисяч ракет "Томагавк" вашим опонентам?". Йому ця ідея не сподобалася", – додав президент США.

При цьому Трамп не став говорити про те, чи отримає Україна цю зброю. Американський лідер заявив, що "Томагавки" дуже потрібні Сполученим Штатам, і у Вашингтоні не можуть витрачати власний запас цих ракет.

Зустріч Трампа із Путіним

Дональд Трамп заявив, що його зустріч із правителем РФ Володимиром Путіним має відбутися протягом двох тижнів. Раніше він казав, що вони зустрінуться в угорському Будапешті.

Він також вчергове сказав, що між Володимиром Зеленським і кремлівським диктатором погані відносини, через це Трампу доведеться організувати з ними окремі зустрічі:

"Є проблема, вони (Путін і Зеленський) не дуже ладнають. Іноді складно організувати зустріч. Ми можемо зробити щось окреме. Окремо, але на рівних, ми зустрінемося і будемо розмовляти", – пояснив президент США.

США і Україна: інші новини

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де має відбутися його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Він прокоментував розмову американського лідера з диктатором Путіним, зауваживши, що Росія поспішає відновити діалог, щойно почувши про ракети "Томагавк".

Тим часом прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп вірить у можливість зустрічі між президентом України Володимиром Зеленського і російським диктатором Володимиром Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини: