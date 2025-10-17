Він також зазначив, що протягом двох тижнів може відбутися його зустріч з диктатором Путіним.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів, хто з американських посадовців буде брати участь у переговорах з Росією щодо війни в Україні. Зокрема, там буде присутній держсекретар США Марко Рубіо.

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами, яке транслювалося на YouTube-каналі Білого дому. За його словами, до складу американської делегації увійдуть також віцепрезидент США Джей Ді Венс та спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

Він також зазначив, що протягом двох тижнів може відбутися його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Марко Рубіо збирається зустрітися зі своїм колегою Лавровим (очільник МЗС РФ Сергій Лавров, – УНІАН). І вони зустрінуться незабаром. Вони збираються призначити час і місце найближчим часом. Можливо, вже призначили", – заявив американський лідер.

Інші заяви Дональда Трампа

Президент США розповів, що під час розмови з Путіним російський диктатор намагався відмовити його від передачі Україні ракет "Томагавк". Крім того, Трамп сказав, що у Європи не виходить завершити війну в Україні, але він зможе це зробити.

Раніше американський лідер також заявив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган міг би допомогти в завершенні війни в Україні. На його думку, Ердоган має перевагу завдяки гарним стосункам із російським правителем Володимиром Путіним.

