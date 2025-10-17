Дрон оснащений візуальним наведенням за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Американська компанія-виробник програмного забезпечення для безпілотників під назвою Auterion заявила про успішне завершення проєкту Artemis. Йдеться про створення далекобійного дрона-камікадзе зі штучним інтелектом.

Як розповідає українське видання Defense Express, цей безпілотник було створено разом з українською компанією, назва якої не розкривається з міркувань безпеки. БПЛА має дальність у 1600 км, а його бойова частина важить 45 кг. Крім того, дрон оснащений візуальним наведенням за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Зазначається, що новий безпілотник вже пройшов повноцінні випробування. У компанії кажуть, що вони "включали запуск із землі, навігацію GPS і без GPS, дальній транзит і наземне спрацювання".

"Головною особливістю Artemis якраз є система навігації та наведення на базі бортового комп'ютера Skynode N від Auterion. Як зазначено, вона "дозволяє дрону наводитися та уражати цілі навіть при збоях супутникової навігації" та "забезпечує найвищу точність на кінцевому етапі польоту", – йдеться в матеріалі.

Система навігації та наведення, імовірно, була інтегрована одразу у цілу лінійку дронів з різною дальністю. Водночас ключову ставку у компанії Auterion роблять саме на далекобійну версію, і її виробництво буде масовим. Виробничі лінії будуються в Україні, США та Німеччині.

Видання зазначає, що мова йде про серійний автономний далекобійний дрон з доведеною під час ударів безпосередньо по Росії ефективністю. Інакше, за словами авторів, фразу про "дальній транзит і наземне спрацювання" трактувати важко.

У матеріалі сказано, що на початку грудня 2024 року під час візиту до України Олафа Шольца було показано дуже схожий на "Шахед" безпілотник. Його розміри навряд чи дозволили б подолати відстань 1600 км з 45 кілограмами бойової частини. Проте, можливо, він був "молодшим" представником родини дронів Artemis.

У березні такі дрони вперше застосувала в бою 12-а бригада спеціального призначення "Азов". Зазначалося, що цей дрон повністю автономний, що може бути відсилкою до рішення Auterion, вважають автори. Називався цей дрон UAS SETH.

"На тлі його використання можливо навести ще одну фразу з офіційного повідомлення Auterion: "урядові фахівці схвалили програму [Artemis] після операційних льотних випробувань в Україні". Тому, з високою долею ймовірності, саме на базі цього UAS SETH, але шляхом значного збільшення його розмірів й вийшов Artemis ALM-20. Бо оригінальний "Шахед" має дуже значні габарити - близько 3,5 метрів в довжину, 2,5 метра розмаху крила", – констатує видання.

