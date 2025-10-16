Найглибоководнішою твариною, яку досліджували вчені, виявився новий вид молюска, знайдений на глибині 6465 метрів в Алеутському жолобі.

У новому дослідженні описано 14 нових морських черв'яків, молюсків і ракоподібних з усього світу, а також було пролито світло на кілька відомих морських істот. Про це пише BBC Wildlife Magazine.

Зазначається, що одне з найцікавіших відкриттів було виявлено на тілі бивневої мушлі (Laevidentalium wiesei) - морського молюска з довгою, звуженою зовнішньою структурою, яку він використовує для захисту. Це була актинія, що прикріпилася до передньої (увігнутої) сторони бивневої раковини.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Biodiversity Data Journal, вважають, що це перший випадок подібної взаємодії, зареєстрованої у молюсків роду Laevidentalium. За словами дослідників, це відкриття підкреслює, як багато ми досі не знаємо про тварин, що мешкають в океані.

У ньому було проаналізовано цілу низку морських видів у рамках проєкту "Ocean Species Discoveries", мета якого - скоротити строки між початковим відкриттям нового виду і його офіційною ідентифікацією.

Найглибоководнішою твариною, яку досліджували вчені, виявився новий вид молюска, відомий як Veleropilina gretchenae, виявлений на глибині 6465 метрів в Алеутському жолобі - океанічному каньйоні, який простягається вздовж південного узбережжя Аляски та Алеутських островів.

Цікаво, що вони також описали новий вид м'ясоїдного двостулкового молюска (Myonera aleutiana), що мешкає на глибині 5170-5280 метрів. Використовуючи неінвазивний метод мікро-КТ-сканування, команда отримала понад 2000 неймовірно докладних зображень внутрішніх тканин і м'яких частин тіла тварини. Це всього лише другий випадок вивчення двостулкового молюска подібним чином.

Важливо, що невелике, схоже на креветку ракоподібне, знайдене на глибині 2602 метри на мідійному дні в районі гідротермального джерела Галапагоського рифту в Тихому океані, було ідентифіковано як новий вид амфіпод (Apotectonia senckenbergae).

Можливо, найдивнішим з описаних істот був вид паразитичного ізопода (Zeaione everta), виявлений у приливно-відливній зоні Австралії. У дослідженні вчені повідомляють про дивні виступи на спині самки, що нагадують шматочки попкорну.

У дослідженні взяли участь понад 20 дослідників, і воно присвячене другій великій колекції в рамках проєкту "Ocean Species Discoveries. Вчені пишуть:

"Наша спільна мета - зробити таксономію швидшою, ефективнішою, доступнішою і наочнішою".

