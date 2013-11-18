Рада ЄС сьогодні у Брюсселі обговорить готовність України до підписання Угоди про асоціацію

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ сьогодні у Брюсселі обговорить готовність України до підписання Угоди про асоціацію на Вільнюському саміті "Східного партнерства".

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, головуватиме на засіданні Ради Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

"Засідання - в понеділок, і мені важко робити прогноз, що буде відбуватися. Зрозуміло, що ми будемо обговорювати це питання, але я не бачу підстав для ухвалення рішення. Хочу підкреслити - як позитивного, так і негативного рішення, оскільки часом чую, що це вже кінець, і двері зачиняються", - сказав в інтерв'ю литовському веб-сайту "Делфі" міністр закордонних справ головуючої нині в ЄС Литви Лінас Лінкявічус.

"Я не думаю, що двері зачинилися, знаючи інерцію, динаміку, внутрішньополітичне життя України і активний вплив ззовні. Все це треба оцінити і поглянути реально. Тому я думаю, що до самого саміту у нас буде достатньо терпіння, і якщо ми бачитимемо якісь ознаки прогресу, то, гадаю, і рішення Європи буде. А яким воно буде - побачимо. У тому, що стосується України, на сьогодні відповідей немає", - додав литовський міністр.

Раніше планувалося, що міністри закордонних справ країн ЄС 18 листопада ухвалять остаточне рішення щодо підписання чи не підписання Угоди про асоціацію з Україною, однак після того як 13 листопада Конференція президентів Європарламенту у Брюсселі подовжила роботу Моніторингової місії Пета Кокса та Олександра Квасневского до самого саміту у Вільнюсі 28-29 листопада, їхнє засідання тепер не матиме останнього слова.

Лінкявічус вкотре наголосив, що нині багато залежить від Президента України Віктора Януковича.

"Його лідерство особливо на вагу в цей момент. І чим менше часу залишається, тим більше потреби в тому або іншому рішенні. Потрібна чіткість, нам треба ясно знати, що відбувається. Неодноразово робились офіційні заяви української влади про чіткий вибір. Не раз говорилось і з нашого боку, чого ми очікуємо від українців", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, для підписання Угоди про асоціацію з Україною, що включає створення зони вільної торгівлі, ЄС вимагає від української влади ухвалити закон про прокуратуру, зміни до виборчого законодавства, а також закону про лікування засуджених за кордоном, який би дозволив колишньому прем'єр-міністру Юлії Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини.

Останній раз Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ збиралася у Люксембурзі 21 жовтня, тоді було ухвалено остаточно вирішити долю асоціацію з Україною на засіданні 18 листопада.