ЄС не повинен відвертатися від України, яка хоче свободи - Баррозу

Європейський Союз не повинен зрікатися зобов'язань перед Україною та іншими країнами-сусідами, які прагнуть свободи, заявив Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Барррозу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу заявив на сесії Європарламенту у Страсбурзі, підбиваючи підсумки піврічного головування Литви у Європейському Союзі.

"Ми бачили наскільки складною є ситуація в Україні і чому ми не повинні зрікатися наших зобов'язань щодо цих країн - наших сусідів, які прагнуть пов'язатися зі свободами та способом життя, який вони бачать в Європейському Союзі", - сказав Баррозу.

"На вулицях Києва... ми бачили Європу на піку популярності, як світоч надії та цінностей, гаранта прав людини та свобод. Довкола дипломатичних столів ми бачили найкращі сторони Європи - об'єднаної у захисті гідності та поглядів українських громадян, готової допомогти їхньому суверенному праву вирішувати власну долю і поліпшити шанси на краще, більш заможне та більш демократичне майбутнє", - сказав Баррозу євродепутатам.

Він додав, що в той час як багато громадян в країнах ЄС розчаровані Євросоюзом, "молоді -- і часто не дуже молоді - люди під час морозних ночей у Києві, високо розмахуючи прапорами Європейського Союзу, - я гадаю, це підтверджує наскільки важливими є Європейський Союз та його цінності. Не лише для нас тут в країнах-членах ЄС, але й для цілого світу".