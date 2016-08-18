Впровадження системи електронного обліку деревини в Україні дозволить припинити незаконні рубки – Держлісагентство

«Це не лише крок у боротьбі з корупцією, це дозволить створити всі умови для всебічного контролю за обігом деревини. В Євросоюзі діє Регуляція №995, яка забороняє імпорт в ЄС деревини та виробів з неї, якщо походження сировини не буде доведено. До того ж прагнемо в українській лісової галузі», - цитує прес-служба в. о. голови Держлісагентства.

Читайте такожУ Держлісагентстві просять голів ОДА сприяти на місцях вирішенню проблеми незаконних рубок

Згідно з повідомленням, зараз сертифікати на деревину видаються територіальними органами Держлісагентства. У відомства є доба на те, щоб перевірити справжність документів контрагента.

«За такий короткий час просто фізично неможливо це зробити. В результаті, якщо є всі підписи, всі печатки, ми просто зобов'язані видати сертифікат, оскільки за неправдиву інформацію несе відповідальність той, хто подає документи», - сказала Юшкевич.

За її словами, так відбувається узаконення вирубаної без дозволу деревини. Справжнє походження дерева вдається з'ясувати тільки правоохоронним органам, у разі, якщо вони виявлять певні порушення з боку власника деревини.

Як повідомляв УНІАН, Держлісагентство планувало запровадити систему електронного обліку деревини з 1 липня, проте система ще не працює.

У 2015 році лісова охорона зафіксувала понад 1,7 тис. незаконних рубок, обсяг яких склав 24,1 тис. куб. м, що принесло державі 84,7 млн грн збитків. За порушення Держлісагентство привернуло до дисциплінарної відповідальності 1086 посадових осіб і звільнило 108 службовців, у тому числі деяких керівників лісозаготівельних підприємств.

В управлінні Держлісагентства знаходяться 73% лісів країни. Решта 27% належать іншим лісокористувачам, які, за офіційними даними, в рік рубають близько 1,5 млн кубометрів лісу.