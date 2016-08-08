Уряд затвердив порядок відшкодування оплати послуг з реєстрації і ідентифікації сільгосптварин

Представляючи в ході засідання проект постанови, міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий зазначив, що відшкодування витрат буде стимулювати реєстрацію та ідентифікацію сільгосптварин в господарствах населення.

«Таким чином ми будемо стимулювати фізичних осіб проводити ідентифікацію і реєстрацію тварин, які знаходяться у них в особистих господарствах, що в свою чергу дасть можливість більш ефективно працювати Державній службі з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в контексті продовольчої безпеки», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, з 2014 року в Україні запроваджена обов'язкова ідентифікація і реєстрація домашніх тварин у цілях забезпечення постійного контролю за здоров'ям поголів'я в Україні. Оплата цих робіт для приватних господарств, за законом, могла здійснюватися тільки за рахунок держави. Однак коштів для проведення обов'язкової реєстрації домашніх тварин у бюджеті виділено не було, що призвело до зупинки цього процесу. При цьому, за законом, власники тварин не могли провести їх реєстрацію та ідентифікацію за свій кошт.

У минулому році в силу вступив закон, який надає право фізичним особам, які займаються розведенням тварин тільки для власного споживання харчових продуктів, провести ідентифікацію і реєстрацію за свій кошт і отримати від держави компенсацію витрат.

Невідповідність української системи реєстрації та ідентифікації тварин європейським стандартам є однією з ключових перешкод для поставок української яловичини в ЄС.