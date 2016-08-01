Україна в січні-травні збільшила на 553,6 млн дол. експорт сільгосппродукції, деревини та промтоварів в ЄС

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"В експорті товарів у країни ЄС спостерігалося зростання обсягів по переважній більшості галузей, за винятком продукції металургійного комплексу, мінеральних продуктів та продукції хімічної промисловості. За 5 місяців 2016 року всього в ЄС зросли поставки продукції АПК та харчової промисловості (на 350 млн дол.), деревини і паперу (на 64,9 млн дол.), машинобудування (на 54,2 млн дол.) , різних промислових товарів (на 51 млн дол.) і продукції легкої промисловості (на 33,5 млн дол.)", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЕкспорт українського продовольства в ЄС з початку року зріс майже на 70%

Серед регіонів України негативний внесок у динаміку експорту товарів за 5 місяців 2016 року спостерігався у Дніпропетровській (-3,8 процентних пунктів), Запорізькій (-3,1 п. п.) і Донецькій (-2,8 п. п.) областях. Водночас, за 5 місяців 2016 року такі області, як Луганська (+1,1 п. п.), Львівська (+0,5 п. п.), Івано-Франківська (+0,3 в. п.), Миколаївська (+0,2 п. п.) та Закарпатська (+0,1 п. п.) забезпечили позитивний внесок у динаміку експорту.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, експорт товарів з України в січні-травні 2016 року до січня-травня 2015 року знизився на 11,5% – до 13,694 млрд дол., імпорт – на 6,2%, до 14,388 млрд дол.

Обсяг експорту товарів у країни ЄС у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 4,5% - до 5,397 млрд дол. і склав 39,4% у загальному обсязі експорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію знизився на 36,2% – до 1,199 млн дол., імпорту з РФ – на 44,2%, до 1,732 млрд дол.