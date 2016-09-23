На Рівненщині завдяки підтримки ЄС стрімко розвивається екотуризм

Як повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні, протягом 2014-2016 рр. проект здійснив низку заходів для популяризації екотуризму на Рівненщині.

Зокрема, було створено етнопоселення на території Надслучанського регіонального ландшафтного парку, більш відомого як «Надслучанська Швейцарія»; розроблено та облаштовано 5 пішохідних, 2 велосипедні та 2 кінні екологічні стежки, а також 4 місця відпочинку на їх маршрутах; ліквідовано велику кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, а також проведено підготовку до відкриття Надслучанського регіонального ландшафтного парку та обґрунтовано необхідність його реорганізації в національний природний парк.

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Також проект ЄС «Розвиток сільського зеленого та екологічного туризму як планомірна складова економічного розвитку Березнівського району» провів просвітницькі заходи: серія ознайомчих екскурсій маршрутами екостежок для представників агросадиб та туристичних підприємств; розроблено та поширено 4 флаєри та 9 буклетів для промоції подорожей екологічними стежками; видано 2 брошури з організації сільського туризму в агросадибах; проведено 8 семінарів з організації підприємницької діяльності в сфері сільського та екологічного туризму, організовано ознайомчий візит представників органів місцевого самоврядування, власників агросадиб та інших зацікавлених осіб із досвідом організації сільського зеленого та екологічного туризму до Польщі.

Крім того, завдяки проекту було створено відеофільм та WEB-сайт для популяризації екотуризму в Березнівському районі.

Родзинкою проекту стало відновлення фольклорного етнофестивалю «Горлиця» після кількох років перерви.