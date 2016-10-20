Інвестори з Великобританії, Китаю та Ірану цікавляться продажем УБРР - Білоус

15:02, 20 жовтня 2016
Євробізнес
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У повторній приватизації "Українського банку реконструкції і розвитку" можуть взяти участь інвестори з Великобританії, Китаю та Ірану.

REUTERS

Інвестори з Великобританії, Китаю та Ірану цікавляться повторною приватизацією 99,99% акцій "Українського банку реконструкції і розвитку", яка має відбутися 30 листопада з початковою ціною пакета акцій у 82,8 мільйона гривень.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус.

"У квітні конкурс зі стартовою ціною в 118,9 мільйона гривень не відбувся. Ми пакет акцій переоцінили. Тепер у нас є інвестори з Великобританії, Китаю та Ірану", - сказав він, додавши, що сподівається на велику конкуренцію на торгах.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 30 листопада проведе повторний аукціон з приватизації 99,99% акцій "Українського банку реконструкції і розвитку" з початковою ціною 82,8 мільйона гривень, що на 29,8% нижче номінальної вартості пакета акцій.

При цьому попередній аукціон з продажу акцій банку з початковою ціною 118,9 мільйона гривень 22 квітня 2016 року не відбувся через відсутність покупців.

"Український банк реконструкції та розвитку" створений рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року. Банк " відноситься до невеликих банків за обсягом активів. Банк за підсумками 2015 року отримав 570 тисяч гривень чистого прибутку проти 18,332 мільйона гривень чистого збитку роком раніше.

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