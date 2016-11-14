Українка побудувала бізнес на алюмінієвих контейнерах, вони вже підкорили європейський ринок (відео)

Саме завдяки останньому молода українка Вікторія Бурківська, гендиректор групи компаній "СтудіоПак", підкорила не лише вітчизняний ринок, а й європейський.

Сьогодні компанія виготовляє понад 2 млн боксів і працює з багатьма країнами ЄС.

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Упаковка екологічна й не шкодить довкіллю, оскільки може перероблятися нескінченну кількість разів. Також вона багатофункціональна, оскільки може використовуватися як для заморожування продуктів, так і для розігріву й запікання.