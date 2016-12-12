Президент України Петро Порошенко закликав литовський бізнес активно інвестувати в Україну, оскільки саме зараз настав найбільш підходяще для цього час.

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Про це глава держави сказав, відкриваючи Другий українсько-литовський діловий форум, що проходить під головуванням президентів України і Литви.

«Зараз саме час інвестувати, - сказав Порошенко. - Як ми називаємо президента Грібаускайте (президента Литви Далю Грібаускайте - УНІАН) «наша Даля», так і кожного литовського інвестора ми називаємо «нашим інвестором».

Він нагадав, що за два роки Україна досягла значних результатів у встановленні макроекономічної стабільності, формуванні антикорупційних інституцій, дерегуляції і децентралізації влади.

«Ми відновили економічне зростання. Україна з 2015 року не купує російський газ, - сказав Порошенко. - Ніхто не вірив, що нам вдасться провести конституційну реформу, ми провели реформу державної служби, проведена дерегуляція. Скасовано 368 регуляторних актів, частина з яких ведуть свою історію з 1925 року. Це папери, які нікому не потрібні. Зараз створюється електронний кабінет платника податків, створюються центри надання адміністративних послуг».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 грудня, в Україні з робочим візитом перебуває президент Литви Даля Грібаускайте з нагоди ювілею встановлення дипломатичних відносин між Україною та Литвою.