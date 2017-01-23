Журналісти дізналися, як в Україні заробляють мільйони на каві (відео)

Тож кавові зерна в Україні можуть стати досить прибутковим бізнесом.

Віктор Шеременко, наприклад, вже 5 років робить бізнес на каві. "Прийшла в голову божевільна ідея - собі в машину вставити кавомашину", - розповів він. Від ідеї до реалізації чоловіка розділяли 10 тисяч доларів стартового капіталу. Щоб знайти гроші, він продав власну машину.

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Зелені зерна купують у Європі у так званих трейдерів, які купують плоди у фермерів "кавового поясу" планети.

В Україні багато бразильської кави, тому що вона проста, але зараз стає популярнішою з Ефіопії та Кенії.

У ланцюгу від плантації до вашої чашки кави задіяні близько тисячі людей: фермери, збірники врожаю та ті, хто його обсмажує. Зазначається, що саме тепловий вплив впливає на якість кави.

Окрім великих заводів, каву в Україні обсмажують ще близько 500 компаній, і ринок продовжує розвиватись.