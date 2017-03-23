ЄБРР надав $15 мільйонів кредиту українському виробнику томатної пасти для будівництва заводу

Один із ключових кредиторів корпоративного сектора української економіки - Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надав одному з найбільших в Україні виробників томатної пасти – групі компаній Agrofusion кредит у розмірі 15 млн дол. для будівництва нового заводу.

Про це повідомив провідний радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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«ЄБРР надав кредит на суму 15 млн дол. групі «Агрофьюжн» - найбільшому виробникові і експортерові томатної пасти в Україні. «Агрофьюжн» планує фінансувати будівництво третього заводу з переробки томатів, який зможе виробляти приблизно 34 тис. тонн томатної пасти», - написав він.

Згідно з повідомленням, запуск нового заводу дозволить компанії краще задовольняти зростаючий попит на органічні продукти харчування, як в Україні, так і за її межами.

Усов додав, що компанія Agrofusion також отримає грант у розмірі 700 тис. дол., який буде спрямований на впровадження нової системи крапельного зрошення та забезпечить цільове використання води з щорічної економією до 1,2 млн куб. м. Кошти також можуть бути використані для ефективнішого внесення добрив у ґрунт та скорочення викидів вуглекислого газу до 3,7 тис. тонн в рік. Також буде суттєво зменшено кількість відходів пластику, які утворюються у виробничому циклі.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Європейський інвестиційний банк схвалив виділення коштів на запуск нової лінії з переробки томатів та виробництва томатної пасти в Україні. Однак сума кредиту та назва компанії, яка отримає кошти, в повідомленні банку не вказувалися.

Наприкінці травня минулого року Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation, IFC) також заявляла про намір виділити 10 млн дол. агрохолдингу Agrofusion для фінансування обігового капіталу.

Група компаній Agrofusion – один з найбільших виробників томатної пасти в Україні. Виробляє томатну пасту ТМ «Інагро».

Компанія володіє двома заводами – «Південний» в Херсонській області та «Північний» у Миколаївській області. Загальна виробнича потужність заводів – 300 тис. тонн за сезон. Холдинг обробляє 12 тис. га земель.