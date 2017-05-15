Високоточні гвинтівки українського виробництва набувають популярності в АТО та Європі (відео)

Історія єдиного в Україні приватного зброярного підприємства «Zbroyar» почалася десять років тому, коли його заснували брати Горбані. Вони мали за мету створювати перш за все якісну зброю, запуск бізнесу обійшовся близько в півмільйона доларів. Про розповідається у програмі "Роби бізнес".

Зараз виробляються три основні модельні групи гвинтівок: Z10, Z15 та Z008.

Олександр Мілюков, директор із маркетингу, розповідає, що гвинтівки класу Z15 можуть використовуватись як у розважальних цілях, так і для полювання.

Гвинтівка Z008 являється повністю власною розробкою українського підприємства і її відповідників за параметрами ціна-якість на українському ринку немає.

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Зброю роблять із цільних металевих заготовок на заводі, а приклад, пістолетну рукоятку та заготовки стволів фірма купує у провідних світових виробників.

Потім продукт проходить трирівневу систему контролю та випробування на придатність і у тирі на точність.

2014 рік став найуспішнішим для компанії. Зараз підприємство «Zbroyar» повністю забезпечує зброєю збірну України із високоточної стрільби та має ряд домовленостей із європейськими клієнтами. Так, аналогічні моделі на ринку Європи коштують на 20-30% відсотків дорожче.

Зброя від українського виробника активно використовується в зоні АТО, куди вона була надана на безоплатній основі або через волонтерів. Також зараз активно обговорюється питання співпраці із Міноборони України.