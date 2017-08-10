Обіг торгівлі сільгосппродукцією між Україною та ЄС становить $3,8 мільярда

Обіг торгівлі сільськогосподарською продукцією між Україною та країнами Європейського Союзу в першому півріччі склав 3,8 мільярда доларів, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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"У січні-червні 2017 року обіг торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Європейським Союзом склав 3,8 мільярда доларів. Позитивне для нашої держави сальдо перевищує 1,7 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

При цьому прес-служба не призвела порівняльну базу для розрахунку динаміки показника відносно аналогічного періоду минулого року.

Згідно з повідомленням, взаємна торгівля агропродукцией в першому півріччі здійснювалась, як і в попередні періоди, в основному з Нідерландами, Іспанією, Італією, Польщею, Францією і Німеччиною. Частка зовнішньоторговельного обороту України з цими країнами перевищує 73% у загальному обсязі аграрної торгівлі з ЄС.

За даними прес-служби, основні обсяги поставок в Європу Україна забезпечує за рахунок зернових і олійних культур, а також соняшникової олії і макухи. У свою чергу, наша держава імпортує з ЄС зернові культури, насіння олійних, какао-боби, шоколад, різні харчові продукти, спирт і алкогольні напої, відходи переробної промисловості та тютюнові вироби.

Експерти додали, що вітчизняні експортери вже повністю вичерпали річні квоти на безмитний експорт до ЄС меду, пшениці, кукурудзи, ячменю, ячмінної крупи, цукру, оброблених томатів, яблучного та виноградного соків. Крім того, вже на 98% вичерпана квота на постачання солоду, і на 50% – м'яса птиці і вершкового масла.

Прес-служба нагадала, що в липні Рада ЄС затвердила додаткові торговельні преференції для України терміном на три роки. Вони передбачають збільшення безмитних поставок товарів, квоти за яким закриваються швидше. Це, зокрема, зернові культури (більш ніж на 1 мільйон тонн), мед (на 2,5 тисячі тонн), ячмінна крупа (на 7,8 тисячі тонн), оброблені томати (на 3 тисячі тонн) і виноградний сік (на 0,5 тисячі тонн). Очікується, що додаткові торговельні преференції можуть вступити в силу восени.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції в європейські країни за січень-червень 2017 року збільшився на 31,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, і склав 2,774 мільярда доларів.

Україна увійшла до ТОП-3 країн – найбільших експортерів аграрної продукції на ринок Європейського союзу за результатами роботи режиму зони вільної торгівлі з ЄС, який набрав чинності з 1 січня 2016 року.

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, обсяг торгівлі між Україною і Європейським Союзом становить 41% у загальному міжнародному товарообігу України.

Українські сільгоспвиробники в минулому році поставили на ринки Європейського Союзу аграрної продукції на 4,2 мільярда доларів, що на 1,6% більше, ніж роком раніше.