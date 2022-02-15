Графічний процесор цілком непогано впорався зі знаменитими проектами.

Автор YouTube-каналу zWORMz Gaming провів цікавий експеримент. Блогер придбав відеокарту NVIDIA GeForce GTX 275 і перевірив, як вона справляється з деякими популярними зараз іграми.

Згаданий графічний процесор надійшов у продажу тринадцять років тому. І якщо врахувати стрімкий розвиток технологій, то тепер його можна вважати справжнім раритетом. Однак відеокарта змогла здивувати, так як непогано показала себе під час тестування. GTA V на GTX 275 виконувалася при стабільних 60 кадрах/с з рідкісними падіннями. Іноді кадрова частота піднімалася до 70-80 кадрів/с.

У багатокористувацьких матчах Battlefield 4 відеокарта забезпечувала 60-85 кадрів/с. Несуттєві падіння були зафіксовані при високій концентрації бійців на невеликій ділянці локації і під час дії світлозвукової гранати. При грі в Skyrim на екрані спостерігалися стабільні 60 кадрів/с, а ось в Dota 2 виявилися просадки до 40 кадрів/с.

Інші деталі тестування

NVIDIA GeForce GTX 275 використовувалася в зв'язці з сучасними комплектуючими — 32 Гбайт оперативної пам'яті і процесором AMD Ryzen 9 5900X. Це, звичайно ж, позитивно вплинуло на показники кадрової частоти.

Всі ігри тестувалися з мінімальними графічними налаштуваннями. Ось чому окремі проекти, наприклад, ARK: Survival Evolved, виглядають настільки невиразно.

Експеримент сподобався Zwormz Gaming, але він не рекомендує зараз використовувати GTX 275. Відеокарта все ж занадто сильно застаріла.

Вас також можуть зацікавити новини: