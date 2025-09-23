Поки що така фіча поширюється тільки на продукцію з Ghost of Tsushima.

Playstation запустила програму Franchise Rewards, яка дозволить гравцям купувати ексклюзивний мерч, якщо вони заробили певні трофеї в іграх.

Першим проєктом стала Ghost of Tsushima. Ті, хто до 31 грудня 2025 року отримають золотий трофей Mono No Aware або платиновий Living Legend, зможуть відкрити доступ до лімітованих товарів.

Для участі потрібно не тільки виконати умови в грі, а й авторизуватися через PSN на сайті ghostrewards.playstation.com.

Доставлення доступне у США, Канаді, Австралії, країнах ЄС, Норвегії, Швейцарії, Монако та Великій Британії. У майбутньому список регіонів обіцяють розширити.

Гравці з "платиною" зможуть придбати пам'ятний значок з артом трофея за 25 доларів, а власники Mono No Aware отримають доступ до футболки за 30 доларів.

Раніше ми розповідали, що Playstation показала трейлер колекційного видання Ghost of Yotei, сиквела Ghost of Tsushima. Набір коштуватиме 250 доларів, у коробці опиниться маска Привида, яку носить головна героїня Ацу, а також пояс з іменами шістьох злочинців, які вбили її сім'ю.

