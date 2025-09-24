Розробників уже звинуватили в плагіаті.

Студія Naked Rain випустила трейлер Ananta - нової умовно-безкоштовної RPG з відкритим світом у сучасному міському сеттингу, яку вже називають "аніме-GTA".

В Ananta гравцям пропонують досліджувати величезний мегаполіс без суворих обмежень. На вулицях постійно відбуваються різні події: можна зустріти випадкових перехожих, завести знайомства, взяти участь у вуличній бійці або просто погладити кота в парку.

Переміщатися містом можна практично без обмежень. Гравці зможуть дертися на висотки, розгойдуватися на дротах у стилі Людини-павука, а також користуватися транспортом - від метро і таксі до автомобілів і навіть вертольотів.

Бойова система будується на свободі дій - ворогів можна роззброювати, використовувати предмети оточення і підручні речі як зброю. У трейлері показали ухилення, блоки і контратаки, а також можливість підбирати зброю повалених супротивників і комбінувати стилі бою.

В Ananta можна приміряти на себе професії капітана спецзагону, кур'єра, хакера або навіть стримера, що відкриває різні завдання і перспективи дослідження міста. Розробники обіцяють і частку сюрреалізму, наприклад, у світі гри цілком нормально зустріти унітаз, який тікає вулицею.

Проте, гру вже встигли звинуватити в плагіаті. Наприклад, перемикання між персонажами аж надто сильно нагадує аналогічну механіку з GTA 5, аж до рухів камери і зміни кольорокору залежно від героя.

Але головне, анімації польоту на дроті місцевої "Людини-павука" буквально один в один повторюють анімації оригінального Пітера Паркера з недавньої Marvel's Spider-Man 2.

Дати релізу в Ananta поки немає, але гру можна буде випробувати на презентації Tokyo Game Show, яка розпочнеться 25 вересня. Крім того, вже триває пре-реєстрація в гру, на неї записалися понад 11 мільйонів людей по всьому світу.

