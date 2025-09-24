Крім того, Rockstar уже належить інструмент FiveM, на якому зроблено RP-сервери.

Rockstar Games анонсувала співпрацю з командою розробників RP-сервера для GTA 5 Nopixel і підтвердила вихід оновленої версії проєкту Nopixel 5.0. Сервер офіційно з'явиться в Rockstar Games Launcher і на інших ПК-платформах, можливо, навіть у Steam.

Rockstar ретвітнула офіційний анонс Nopixel і додала, що вони раді підтримати їхню команду: "Ми раді підтримати команду Nopixel, поки вони створюють майбутнє GTA RP".

Nopixel - один із найпопулярніших RP-серверів за GTA 5, де гравці беруть на себе ролі поліцейських, злочинців або звичайних жителів Лос-Сантоса. Сервер прославився завдяки рекламі від топових стримерів, зокрема xQc і Pokimane.

Нагадаємо, що кілька років тому Rockstar викупила розробників FiveM - мода, який дає змогу запускати користувацькі сервери в GTA 5. На ньому ж і побудований Nopixel та інші популярні RP-сервери.

У мережі вже припускають, що компанія збирається перейняти досвід моддерів, щоб запустити власні RP-сервери вже в GTA 6. Нещодавно з'являлися чутки, що Rockstar зустрілася з творцями Roblox і Fortnite, щоб набрати ідей для GTA 6 Online.

Раніше ми розповідали, що в одному з університетів США історію тепер вивчатимуть за серією GTA. За словами автора курсу Торе Олссона, це те саме, що досліджувати історію через відображення в музиці та кіно.

