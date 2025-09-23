У грі з'явилися окуляри нічного бачення.

GSC Game World випустила оновлення 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, яке отримало назву Night of the Hunter. Патч уже доступний на всіх платформах і містить як виправлення багів, так і новий контент.

Головним нововведенням стали окуляри нічного бачення, що спрощують пересування і бої в темряві. Під них розробники підлаштували і поведінку NPC. У гру також додали зміщення зброї і можливість для NPC підбирати трофеї з повалених мутантів.

Оновлення принесло ще більше нового контенту: у Зоні з'явилася аномалія "Вогняна куля", додано унікальну зброю, а жіночі NPC отримали більше варіацій облич і зачісок.

Крім того, студія переробила баланс схронів, поліпшила оптимізацію використання грою процесора і виправила десятки помилок у поведінці NPC, геймплеї та завданнях. З повним списком змін можна ознайомитися в Steam.

Раніше ми розповідали, що S .T.A.L.K.E.R. 2 отримає два сюжетні доповнення, але доведеться почекати. У найближчих планах у студії випуск гри на PS5 і перехід на рушій Unreal Engine 5.5.4.

Крім того, нещодавно ремастери Stalker отримали великий патч, у створенні якого взяли участь фанати. Зміни торкнулися технічної частини та балансу ігор.

