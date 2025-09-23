Спочатку чат був доступний тільки для стримерів і все було нормально, але потім доступ дали звичайним гравцям...

Epic Games заявила, що тисячі гравців отримали бан після запуску тимчасового режиму Delulu у Fortnite, де було додано голосовий чат поблизу.

Спочатку режим тестували тільки стримери та творці контенту з кодами авторів. Відео з перших сесій виглядали нешкідливо - гравці влаштовували рольові сцени, відкривали імпровізовані магазини та об'єднувалися в несподівані команди. Однак після відкриття доступу для всіх ситуація різко змінилася.

Epic заздалегідь попередила, що буде жорстко реагувати на порушення. У правилах окремо забороняється використовувати чат для цькування, образ і дискримінації. Уже в перші вихідні після запуску компанія заявила про тисячі банів і нагадала, як можна зарепортити за неналежну поведінку.

У соцмережах багато гравців скаржилися на токсичність. Найчастіше вони чули сексистські висловлювання і використання образливих слюрів. За словами деяких творців контенту, у закритому доступі таких проблем майже не було, але після релізу все перетворилося на хаос.

При цьому є й позитивні відгуки: частина гравців повідомляє, що їм траплялися виключно адекватні та доброзичливі співрозмовники.

