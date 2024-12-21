Відеоігри з відкритим світом сприяють розслабленню та зниженню стресу. Довгостроковий ефект цієї властивості ігор у майбутньому може застосовуватися для терапії тривожності.
Таких результатів дійшли дослідники Імперського коледжу Лондона та університету австрійського міста Грац. До вибірки увійшли 609 осіб, з якими провели 32 детальних інтерв'ю, де оцінювали потенціал відеоігор для когнітивного ескапізму, розслаблення і підняття настрою.
"Дослідження показує, що ігри з відкритим світом приносять істотну користь у плані когнітивного ескапізму, значно покращуючи релаксацію і самопочуття аспірантів. Імерсивний і автономний характер цих ігор відіграє вирішальну роль у зниженні стресу і зміцненні психічного здоров'я"
Також на зниження рівня стресу позитивно позначається відсутність у відкритому світі змагальної складової та заздалегідь визначеної мети. Автори дослідження взяли Fortnite, як приклад змагальної гри, там мета визначена наперед: залишитися останнім гравцем на карті. У цьому випадку мотивацією для гравця стає виключно елемент змагання, якщо гравець програє - стрес підвищується.
Відкриті світи працюють рівно протилежним чином. Вони підштовхують гравців до спокійного дослідження, ставлячи пройдений шлях вище за мету. При тому, що цієї самої "мети" в них часто і немає, користувач сам вирішує, чим зайнятися.
Такі особливості ігор з відкритим світом допомагали опитаним абстрагуватися від життєвих проблем і тимчасово знизити рівень стресу. Вчені зазначають, що такий вид ескапізму сприятливіше впливає на психіку, ніж соціальні мережі: "Той факт, що ігри з відкритим світом можуть покращувати благополуччя через ескапізм і розслаблення, особливо важливий, з огляду на дані про негативний вплив інших форм дозвілля, таких як соціальні мережі, на рівень тривожності та депресії серед підлітків."
Раніше ми розповідали, що американська співачка Мерайя Кері виступила у Fortnite зі своїм хітом All I Want for Christmas is You.
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