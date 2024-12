Кері відтанула з крижаного блоку і почала співати.

Американська співачка Мерайя Кері з'явилася у Fortnite в рамках щорічного зимового фестивалю. Виконавиця відтанула з крижаного блоку та заспівала свій новорічний хіт All I Want for Christmas is You.

Однак як помітили гравці, це не розмах концертів Eminem і Snoop Dogg, які раніше виступали в грі. Образ співачки просто стояв на сцені й танцював один і той самий танець, поки на фоні грав хіт. Фанера...

Крім Кері, у Fortnite також з'явилися скіни Шакіла Клауса (Шакіл О'Ніл), Санти Догга (Snoop Dogg), Новорічного Стрибуна і Наледі. Також гравці тепер можуть виконувати завдання Генерала Мороза і жбурляти один в одного зимовими гранатами.

Крім того, разом із фестивалем оновилася і карта королівської битви. У деяких локаціях лежить сніг, а гравці можуть потрапити під снігопад. Івент із зимовим фестивалем триватиме до 7 січня.

Раніше Джейсон Стейтем знявся в новорічній рекламі World of Tanks. За сюжетом ролика, акторові не сподобався початковий сценарій фільму, куди його запросили, і він змінив його під себе. Так історія про Санта Клауса поповнилася сценою з погонями на танках.

