Художник планує модифікувати ще кілька консолей.

Художник під псевдонімом Retro Licker модифікував власну консоль PlayStation 5 в стилі легендарної постапокаліптичної гри The Last of Us.

Фотографіями оновленої приставки він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Бічні панелі кастомізованої PlayStation 5 зроблені в стилі цегляної стіни, що покрилася мохом. На одному боці розташована назва гри, а на іншому – логотип "Світляків", воєнізованого угруповання з The Last of Us (в локалізації отримала назву "Цикади").

Художник розповів, що зараз він працює над кастомізацією ще кількох консолей. Однак в стилі яких ігор вони будуть виконані – не повідомив.

Детальніше про The Last of Us

The Last of Us – один з головних ексклюзивів PlayStation. Постапокаліптичний екшен вийшов у 2013 році та відразу став хітом. Пізніше він отримав звання "Найкращої гри десятиліття", а також увійшов до трійки інтерактивних проектів, які зібрали найбільшу кількість нагород" Гра року" від різних видань. У проекту 254 таких нагороди.

Сюжет розповідає про досвідченого цинічного контрабандиста Джоела. 20 років тому на початку пандемії мутованого гриба-паразита, що перетворює людей на подобу зомбі, він втратив свою дочку. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита. В ході довгої та важкої подорожі їм доведеться сподіватися лише один на одного, щоб вижити.

Нагадаємо, що минулого року телеканал HBO зайнявся екранізацією The Last of Us. Головних героїв, Джоела та Еллі, зіграють Педро Паскаль ("Мандалорець") і Белла Рамзі, відома за роллю Ліанни Мормонт з серіалу "Гра престолів".

Над проектом працюють творці серіалу" Чорнобиль" від HBO, Крейг Мейзін і Йохан Ренк. Пілотну серію екранізації зніме російський режисер Кантемір Балагов, відомий за фільмами "Тіснота" та "Дилда".

Автор: Сергій Коршунов