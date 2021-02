Педро Паскаль виконає роль Джоела, а Белла Рамзі постане в образі Еллі.

Стали відомі виконавці головних ролей в серіалі за мотивами гри The Last of Us від телеканалу HBO. Джоела зіграє Педро Паскаль – зірка серіалу "Мандалорець", а роль Еллі дістанеться Беллі Рамзі, відомій за образом Ліанни Мормонт з "Гри престолів".

Про це повідомило видання Deadline, а незабаром цю інформацію в Твіттері підтвердив творець гри Ніл Дракманн.

Про серіал The Last of Us

Шоу від HBO буде засноване на однойменній грі від студії Naughty Dog. Воно розповість про недалеке майбутнє, де по світу пронеслася пандемія мутованого гриба-паразита кордицепс однобокий, що перетворює людей на подобу зомбі.

У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел. 20 років тому напочатку епідемії він втратив свою дочку, а тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита. В ході довгої та важкої подорожі їм доведеться покладатися лише на самих себе, щоб вижити.

Над шоу працюють Крейг Мейзін і Йохан Ренк, які створили серіал "Чорнобиль", а також автор самої гри – керівник студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Пілотну серію екранізації зніме російський режисер Кантемір Балагов, відомий за фільмами "Тіснота" та "Дилда". Останній отримав приз за найкращу режисуру в програмі "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі у 2019 році.

The Last of Us вийшла влітку 2013 року і моментально стала хітом. Вона вважається одним з головних ексклюзивів PlayStation, а також визнана найкращою грою десятиліття. Перша і друга частина The Last of Us входять до трійки інтерактивних проектів, що зібрали найбільшу кількість нагород" Гра року" від різних видань. У першої частини 254 таких звання, а у другої – 261.

Автор: Сергій Коршунов