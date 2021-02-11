Стали відомі виконавці головних ролей в серіалі за мотивами гри The Last of Us від телеканалу HBO. Джоела зіграє Педро Паскаль – зірка серіалу "Мандалорець", а роль Еллі дістанеться Беллі Рамзі, відомій за образом Ліанни Мормонт з "Гри престолів".
Про це повідомило видання Deadline, а незабаром цю інформацію в Твіттері підтвердив творець гри Ніл Дракманн.
Про серіал The Last of Us
- Шоу від HBO буде засноване на однойменній грі від студії Naughty Dog. Воно розповість про недалеке майбутнє, де по світу пронеслася пандемія мутованого гриба-паразита кордицепс однобокий, що перетворює людей на подобу зомбі.
- У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел. 20 років тому напочатку епідемії він втратив свою дочку, а тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита. В ході довгої та важкої подорожі їм доведеться покладатися лише на самих себе, щоб вижити.
- Над шоу працюють Крейг Мейзін і Йохан Ренк, які створили серіал "Чорнобиль", а також автор самої гри – керівник студії Naughty Dog Ніл Дракманн.
- Пілотну серію екранізації зніме російський режисер Кантемір Балагов, відомий за фільмами "Тіснота" та "Дилда". Останній отримав приз за найкращу режисуру в програмі "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі у 2019 році.
Трейлер гри The Last of Us
Детальніше про гру The Last of Us
The Last of Us вийшла влітку 2013 року і моментально стала хітом. Вона вважається одним з головних ексклюзивів PlayStation, а також визнана найкращою грою десятиліття. Перша і друга частина The Last of Us входять до трійки інтерактивних проектів, що зібрали найбільшу кількість нагород" Гра року" від різних видань. У першої частини 254 таких звання, а у другої – 261.