Стример орієнтувався на звуки, рахував кроки персонажа і розмахував перед собою мечем, щоб зрозуміти, що попереду немає перешкод.

Днями стример під ніком Mitchriz встановив рекорд. Він першим пройшов від початку і до кінця гру Sekiro: Shadows Die Twice. На це у нього пішло 4 години 35 хвилин та 13 секунд.

На підготовку до цього рекорду Mitchriz витратив цілий місяць. А пройти вдало всю гру вдалося з другої спроби, розповів стример в коментарі до свого проходження.

У процесі сліпого проходження Mitchriz орієнтувався на звук, щоб визначати розташування найближчих ворогів. Він також рахував власні кроки в місцях зі скелями і обривами – часто з першого разу перестрибнути обрив в потрібному напрямку не вдавалося. Також стример періодично розмахував мечем перед собою, щоб переконатися, що попереду немає перешкод.

З босів найбільш серйозним виявилася Мавпа-Страж. Його вдалося перемогти тільки з шостої спроби. А здолати фінального боса вийшло з другого разу.

Стример проходив Sekiro: Shadows Die Twice на ПК, використовуючи клавіатуру і мишку.

Проходження Sekiro: Shadows Die Twice з зав'язаними очима

Нагадаємо, Sekiro: Shadows Die Twice – це soulslike-екшен від студії FromSoftware. Дії гри розгортаються в Японії. Користувач бере на себе роль Вовка, шинобі та особистого охоронця божественного спадкоємця Куро. Одного разу герой не зміг захистити свого пана, він зазнав поразки і позбувся руки. Прокинувшись, він зрозумів, що знаходиться в храмі старого Різьбяра, а замість втраченої кінцівки у нього встановлено багатофункціональний протез. З цього моменту і починається довга подорож Вовка з метою врятувати Куро і виконати його подальші вказівки.

Автор: Сергій Коршунов