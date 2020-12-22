У найкоротші терміни гравці прислали на будівництво священних воріт майже $200 тисяч.

Фанати самурайського екшену Ghost of Tsushima допомогли зібрати кошти, щоб відновити торії – ритуальні ворота біля храму Ватацумі на реальному острові Цусіма в Японії.

Як передає видання Screen Rant, служитель храму Ватацумі Юіті Хіраяма запустив на японському сайті Campfire кампанію зі збору коштів для відновлення священних воріт. Вони були одним із символів Цусіми та ще у вересні постраждали від тайфуну.

Для відновлення воріт потрібно було зібрати 5 мільйонів єн. На прохання відгукнулися 1540 осіб, серед яких за словами Хіраями були не тільки мешканці Цусіми, а й шанувальники гри Ghost of Tsushima. У найкоротші терміни їм вдалося зібрати понад 20 мільйонів ієн ($198 тисяч).

Детальніше про торії

Торії – це одна зі знакових архітектурних родзинок Японії. Це ворота, які ведуть до священних синтоїстських місць. Найчастіше вони складаються з двох стовпів і двох перекладин.

Про що Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima – це пригодницький екшн у відкритому світі від студії Sucker Punch. Дія гри відбувається в 1274 році, під час першого монгольського вторгнення в Японію, коли острів Цусіма був захоплений монгольською імперією.

Головний герой, самурай на ім'я Дзин, вирішує боротися з монголами незвичайними, для самурая, методами.

Екшен вийшов 17 липня ексклюзивно для PlayStation 4.

На початку грудня Ghost of Tsushima стала "Грою року" за підсумками користувацького голосування на сайті премії The Game Awards. Днями японське ігрове видання Famitsu також назвало Ghost of Tsushima найкращою грою року.

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Автор: Сергій Коршунов