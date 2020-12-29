Забрати Solitairica можна до 30 грудня / фото Righteous Hammer Games

У цифровому магазині Epic Games Store стартувала нова безкоштовна роздача. Користувачам віддають безкоштовно Solitairica – рольову гру в світі пасьянсу. Акція завершиться 30 грудня о 18:00 за київським часом.

Трейлер Solitairica

Детальніше про Solitairica

Це рольова гра з елементами roguelike та карткового "Солітера". Завдання гравця – перемогти супротивників і фінального боса, використовуючи різні колоди карт і заклять. Гра вийшла на ПК, iOS та Android у 2016 році. І на смартфонах її можна скачати безкоштовно. Тому ця роздача в Epic Games Store виглядає не такою вже й щедрою.

Нагадаємо, з 17 грудня в Epic Games Store проходить щоденна роздача ігор. За цей час користувачі отримали такі проекти:

  • Cities Skylines;
  • Oddworld: New 'n' Tasty;
  • The Long Dark;
  • Defense Grid;
  • Alien: Isolation;
  • Metro 2033 Redux;
  • Tropico 5;
  • Inside;
  • Darkest Dungeon;
  • My Time In Portia;
  • Night in the Woods;
  • Stranded Deep;

Акція триватиме до 31 грудня. Яка саме гра потрапить в роздачу користувачі дізнаватимуться щодня о 18:00. А на те, щоб забрати її собі в колекцію відводиться 24 години.

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Автор: Сергій Коршунов