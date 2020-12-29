У цифровому магазині Epic Games Store стартувала нова безкоштовна роздача. Користувачам віддають безкоштовно Solitairica – рольову гру в світі пасьянсу. Акція завершиться 30 грудня о 18:00 за київським часом.
Трейлер Solitairica
Детальніше про Solitairica
Це рольова гра з елементами roguelike та карткового "Солітера". Завдання гравця – перемогти супротивників і фінального боса, використовуючи різні колоди карт і заклять. Гра вийшла на ПК, iOS та Android у 2016 році. І на смартфонах її можна скачати безкоштовно. Тому ця роздача в Epic Games Store виглядає не такою вже й щедрою.
Нагадаємо, з 17 грудня в Epic Games Store проходить щоденна роздача ігор. За цей час користувачі отримали такі проекти:
- Cities Skylines;
- Oddworld: New 'n' Tasty;
- The Long Dark;
- Defense Grid;
- Alien: Isolation;
- Metro 2033 Redux;
- Tropico 5;
- Inside;
- Darkest Dungeon;
- My Time In Portia;
- Night in the Woods;
- Stranded Deep;
Акція триватиме до 31 грудня. Яка саме гра потрапить в роздачу користувачі дізнаватимуться щодня о 18:00. А на те, щоб забрати її собі в колекцію відводиться 24 години.