Разом з інтерактивним трилером Twelve Minutes видавець відклав реліз ще двох своїх проектів.

Компанія Annapurna Interactive оголосила про перенесення інтерактивного трилера Twelve Minutes на 2021 рік. Цей проект примітний тим, що в ньому головних героїв озвучили голлівудські актори – Джеймс МакЕвой, ("Спліт"), Віллем Дефо ("Людина-Павук") та Дейзі Рідлі ("Зоряні війни: Пробудження сили").

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Разом з Twelve Minutes було відкладено релізи ще двох ігор: The Artful Escape та Last Stop. Про це видавець повідомив у Твіттері.

Про що Twelve Minutes

Twelve Minutes – це інтерактивний трилер в стилі point-and-click. За сюжетом Джеймс МакЕвой та Дейзі Рідлі грають чоловіка і дружину. В один з вечорів в квартиру до подружжя вривається детектив (його озвучив Віллем Дефо), звинувачує дружину у вбивстві, а чоловіка б'є до напівсмерті.

Головний герой (Джеймс МакЕвой) опиняється замкнутим у часовій петлі, де змушений раз по раз проживати 12 хвилин того злощасного вечора.

Завдання гравця докопатися до істини і знайти спосіб розірвати часову петлю. Для цього доведеться досліджувати квартиру, шукати потрібні предмети і комбінувати їх.

Трейлер Twelwe Minutes

Спочатку інтерактивний трилер Twelve Minutes мав вийти наприкінці цього року на ПК, Xbox One та Xbox Series X.

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Автор: Сергій Коршунов