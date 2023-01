Теорія на основі численних підказок в першому епізоді виявилася правдивою.

Ще до виходу першого епізоду екранізації The Last of Us творці шоу попереджали, що придумали новий спосіб поширення вірусу для більшої правдоподібності всесвіту в серіалі. І нещодавно відвідувач форуму Reddit під псевдонімом anagnost розгадав, як саме кордицепсна церебральна інфекція заразила переважну частину людства в картині. Увага: далі в новині слідують спойлери до сюжету дебютного епізоду.

Як написав ентузіаст, вся справа в борошні і продуктах харчування, які з нього виготовляються. Під час сніданку Сара, Джоел і Томмі почули про заворушення в Джакарті, столиці Індонезії. Там знаходиться найбільший у світі борошномельний завод. А в тропічних лісах країни широко поширений кордицепс, що підтверджено науковими дослідженнями.

При цьому головні герої не заразилися, тому що не вживали борошняних виробів. Сара не знайшла борошняну суміш для млинців, адже Джоел забув її купити. В результаті головні герої снідали яєчнею.

Відео дня

Джоел відмовився від випічки сусідів через дотримання дієти Аткінса. Вона була популярна в 2000-х і обмежує вживання вуглеводів. А Сара не захотіла брати печиво через родзинки. Зате бабуся, яку відвідала дівчинка, його з'їла. Через кілька годин старенька перетворилася на зомбі — з рота у неї стирчали вусики, які показують початок трансформації.

У першому епізоді демонструється день народження Джоела. Головний герой обіцяв купити торт, але забув це зробити. Тому герої знову не з'їли борошняний продукт. А пізніше вночі в Остіні стався спалах пандемії, проте Джоел з Сарою залишилися здорові.

Теорія anagnost отримала кілька підтверджень. На честь релізу першої серії творці шоу випустили подкаст. Коли в ньому згадали печиво, то шоуранер Крейг Мазін заявив, що в епізоді залишили "багато хлібних крихт, на які можна звернути увагу".

А пізніше у Великобританії опублікували рекламне промо наступної серії. І в ньому присутній фрагмент, де Джоел пояснює Еллі, як відбулося зараження. Головний герой підтверджує, що причиною стала мука: "Люди купили цю їжу в четвер, з'їли ввечері, а в п'ятницю — захворіли".

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийде 15 січня на HBO Max.

Вас також можуть зацікавити новини: