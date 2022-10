Беллі Рамзі на прослуховуванні сказали не занурюватися в проект Naughty Dog.

Виконавиця ролі Еллі в серіалі The Last of Us від HBO Белла Рамзі не проходила гру Naughty Dog. Вона лише дивилася записи на YouTube, щоб трохи ознайомитися з проектом. Таке рішення було прийнято за порадою творців шоу.

"Насправді мене переконували не робити цього. Після мого першого прослуховування вони [керівництво] запитали мене: "Ви грали в неї [The Last of Us]?". Я відповіла: "Ні", і вони сказали: "Нехай так і буде"! Я подивилася кілька геймплейних записів на YouTube, щоб отримати уявлення про неї", — заявила Рамзі в недавньому інтерв'ю порталу USA Today.

Потім молода актриса повідомила, що дуже рада виходу шоу. Вона окремо розповіла, яке повідомлення залишив їй виконавець ролі Джоела Педро Паскаль після завершення знімального процесу.

Відео дня

"Я знімалася цілий рік, що досить довго, коли ти живеш всього 19 років. В кінці Педро написав мені маленьку листівку зі словами: "Як цікаво, що щось таке величезне і таке, що змінює життя, сталося так рано в твоєму житті і так пізно в моєму". Я подумала, що це було дуже миле зауваження, і я просто відмінно провела час", — додала Рамзі.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Серіал вийде на малих екранах на початку 2023 року. Нещодавно вийшлов дебютний трейлер картини.

