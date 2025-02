Судячи з тестів, гра настільки добре оптимізована, що геймери цілком можуть обійтися без FSR і DLSS.

Видання PC Gamer опублікувало технічний розбір ПК-версії Kingdom Come: Deliverance 2. Експерти протестували високооцінену рольову гру на семи різних конфігураціях, включно з портативним Asus ROG Ally.

Системні вимоги гри для високих пресетів графіки виглядають досить страхітливо, але насправді все не так погано. Судячи з тестів, гра настільки добре оптимізована, що геймери цілком можуть обійтися без FSR і DLSS, а комп'ютера з карткою RTX 3060 Ti вистачить для комфортного геймінгу навіть на "ультра" налаштуваннях.

"Низькі" налаштування графіки . 1080p ноутбук з RTX 4050 видає 100 fps, а консоль Asus ROG Ally – 33 fps. Десктопні відеокарти демонструють показники від 140 fps і вище. У 1440p ПК з RTX 3060 Ti видав 101 fps, а в 4K - 52 FPS.

. 1080p ноутбук з RTX 4050 видає 100 fps, а консоль Asus ROG Ally – 33 fps. Десктопні відеокарти демонструють показники від 140 fps і вище. У 1440p ПК з RTX 3060 Ti видав 101 fps, а в 4K - 52 FPS. "Середні" налаштування графіки. ПК із відеокартою RTX 3060 Ti і чипом Ryzen 5 5600X забезпечив у середньому 113 fps при роздільній здатності 1080p. У 1440p конфігурація з RTX 3060 Ti показала 75 fps, а з RX 6750 XT – 79 fps. У 4K на тих же прискорювачах 36 fps і 41 fps відповідно.

"Високі" налаштування графіки. При використанні цих налаштувань частота кадрів знижується на 20% порівняно з "середніми" налаштуваннями. Проте майже всі протестовані системи забезпечили стабільні 60 fps, навіть при роздільній здатності 1440p.

"Ультра" налаштування графіки. На таких налаштуваннях графіки RTX 3060 Ti і RX 6750 XT у 1080p показали по 62 fps, а Intel Arc A770 видала fps. У 1440p показники опустилися до 46 FPS і 50 FPS відповідно.

Також у PC Gamer провели тести з використанням DLSS і FSR. Видання зазначило, що завдяки апскейлінгу користувачі можуть вичавити ще 25-40 fps залежно від режиму і налаштувань графіки.

Журналісти радять одразу виставляти "Високий" пресет графіки, а потім, за необхідності, знижувати якість тіней і деталізацію рослинності. Щоб ще сильніше збільшити фреймрейт. можна зменшити якість глобального освітлення та об'єктів.

Kingdom Come: Deliverance 2 вийде 4 лютого о 20:00 за Києвом на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X|S з українськими субтитрами. Гра отримала високі оцінки зарубіжних критиків. У рецензіях її називають однією з найкращих і найбільш імерсивних RPG за останні роки.

Автори Kingdom Come Deliverance 2 перенесли гру на тиждень уперед, щоб уникнути зайвої конкуренції в "завантаженому" лютому. Найближчими тижнями ми отримаємо довгоочікувані Civilization VII, Monster Hunter Wilds, Avowed і Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

