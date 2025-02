Поки що найкраща гра року: журналісти публікують огляди Kingdom Come Deliverance 2

Реліз першого претендента на GOTY відбудеться вже завтра, 4 лютого на Xbox Series X|S, PS5 і ПК.

За добу до релізу розробники Kingdom Come Deliverance 2 дозволили пресі ділитися враженнями, які виявилися вкрай позитивними. У рецензіях її називають однією з найкращих і найбільш імерсивних RPG за останні роки.

Після виходу першої хвилі рецензій середній бал гри на Metacritic становить 87 зі 100. Для порівняння, перша частина отримала 76 бали. Наразі це найбільш високооцінена гра 2025 року.

Відео дня

Журналісти одноголосно зазначають, що Kingdom Come Deliverance 2 краща за першу частину в усіх аспектах. Відкритий світ дійсно живий і різноманітний, а сюжет просякнутий політичними інтригами. Також похвалили бойову систему, розумний ШІ та побічні активності, які цікаві й варіативні.

Засмучують у Kingdom Come: Deliverance 2 хіба що баги і технічні шорсткості, але їх набагато менше, ніж в оригіналу, які лагодилися роками. Також з недоліків оглядачі відзначають систему збережень, успадковану від першої частини.

Реліз першого претендента на GOTY відбудеться вже завтра, 4 лютого на Xbox Series X|S, PS5 і ПК. Нагадаємо, гра отримала офіційну українську локалізацію на рівні субтитрів.

Примітно, що автори Kingdom Come Deliverance 2 перенесли гру на тиждень наперед, щоб уникнути зайвої конкуренції в і так "завантаженому" лютому. Найближчими тижнями ми отримаємо довгоочікувані Civilization VII, Monster Hunter Wilds, Avowed і Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Тим часом "Цивілізація 7" отримує змішані відгуки від преси. Одні ставлять 10 із 10 і стверджують, що розробникам вдалося освіжити серію і створити базу для подальшого розвитку. Інші стверджують, що сімка навіть не відчувається "Цивою". Зараз у гри в районі 80 балів на Metacritic.

Вас також можуть зацікавити новини: