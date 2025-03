Це черговий проєкт, натхненний Lethal Company.

Інді-хоррор REPO раптово став черговим кооперативним хітом у Steam, обігнавши за продажами навіть Civilization 7.

На перший погляд це просто ще один клон Lethal Company, але гра знайшла свій шлях до популярності. Замість людей тут круглі, різнокольорові істоти з очима по п'ять копійок, а в основі геймплея лежать не тільки втеча від монстрів, а й хаотична фізика.

Гравці піднімають предмети за допомогою телепатичного променя, але якщо об'єкт занадто важкий, доведеться працювати в команді. Ба більше, піднімати можна не тільки меблі та цінні речі, а й інших гравців, що вже породило хвилю веселих ситуацій, на кшталт того, як ціла група гравців дружно топить напарника в унітазі.

На відміну від Lethal Company, в REPO можна не тільки тікати від монстрів, а й ховатися, буквально плющачись під меблями. Це додає трохи більше тактики і дає можливість викручуватися зі складних ситуацій.

Гра стартувала в ранньому доступі і вже отримала рейтинг "вкрай позитивно" з майже 2 тисяч відгуків. Гравці хвалять свободу дій, механіку взаємодії з предметами і відсутність жорстких обмежень за часом на завдання.

У поточній версії REPO пропонує три світи, 19 видів монстрів і 29 предметів екіпіровки. Розробники планують доопрацьовувати гру разом зі спільнотою протягом наступних 6-12 місяців.

Гра доступна просто зараз за ціною 180 гривень, на релізі діє знижка 20%.

