Зараз це друга найпопулярніша демоверсія на фестивалі Steam Next Fest.

Among Us вже була світовим хітом, коли під час пандемії всі шукали спосіб пограти з друзями, сидячи вдома. Тепер гра знову на вершині популярності, цього разу завдяки переосмисленій 3D-версії, яка штурмує чарти Steam.

Нещодавно розробники з Innersloth анонсували Among Us 3D, гру, де все залишилося як і колись, але тепер від першої особи і в повному 3D. Якщо вам це здається знайомим, то все правильно: Among Us 3D - це фактично перевидання Among Us VR, тільки тепер гарнітура не потрібна. І хоча нова версія несумісна з оригінальною 2D-грою, вона підтримує кроссплей із VR-версією.

Гра підірвала фестиваль демоверсій Steam Next Fest, де вже стала другою за популярністю демоверсією. Серед головних фішок: повноцінний голосовий чат із прив'язкою до відстані, оновлені мініігри, просунута кастомізація героїв і, звісно ж, напружений геймплей, що робить зраду ще більш захопливою.

Раніше ми розповідали, що на тому ж Steam Next Fest з'явилася демоверсія ремейка першої "Готики". Для неї розробники придумали окрему сюжетну гілку.

