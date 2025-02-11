Гра отримала високі оцінки від критиків, а ось звичайні геймери були суворішими.

11 лютого відбувся реліз Sid Meier's Civilization VII – 4X-стратегія вийшла на ПК, Steam Deck, PlayStation, Xbox і Nintendo Switch. Це перший реліз за відомою франшизою за 8 років і водночас наймасштабніший, кажуть розробники.

Civilization 7 отримала високі оцінки від критиків (81 бал), хоча вони нижчі, ніж у минулих частин. Попри багатий потенціал, реліз "Циви 7" викликав неоднозначну реакцію у гравців – 51% позитивних відгуків у Steam. Головні претензії фанатів стосуються застарілої графіки, незручного інтерфейсу і технічних проблем. Один із коментарів у мережі резюмував думку аудиторії: "Відчуття, ніби це альфа-версія".

Розробники вже відреагували на критику з боку гравців і пообіцяли виправити гру. Команда розробників із Firaxis Games запевнила, що підтримуватиме сьому "Цивілізацію" роками.

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Особливо гострої критики зазнав цінник на гру в 70 доларів. Вартість стандартного видання Civilization 7 в українському Steam становить 2999 грн. Згідно зі SteamDB, в Україні ціна на гру одна з найвищих у світі та встановила новий рекорд для ААА-релізів. Фактично видавець гри 2K Games вирішив повністю ігнорувати регіональні ціни.

Для порівняння, свіжі релізи в особі Kingdom Come: Deliverance II і Final Fantasy VII Rebirth в українському Steam коштують 1300-1600 грн. За Avowed від Obsidian, що виходить днями, українським гравцям доведеться віддати 2000 грн.

За кількістю ігор лютий 2025 року нагадує найбільш насичені осінні місяці. Крім Kingdom Come: Deliverance II і Civilization VII найближчими тижнями вийдуть Monster Hunter Wilds, Avowed і чергова Like a Dragon.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу на початку 2025 року. Geforce RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а процесори AMD стали трохи популярнішими.

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