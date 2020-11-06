Продажі гри перевершили очікування видавця.

Ремейк гангстерської трилогії Mafia з підзаголовком Definitive Edition розійшовся тиражем у 2 мільйони копій. Такі показники перевершили очікування видавця гри.

Як передає портал GamesIndusty, про це стало відомо з фінансового звіту компанії Take-Two.

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У другому кварталі поточного фінансового року, який закінчився 30 вересня, чистий виторг видавця знизилася на 2% і склав $841,1 мільйона. А найбільшими джерелами доходу в цьому році стали дві частини баскетбольного симулятора NBA, а також GTA 5, GTA Online, Red Dead Redemption 2, Red Dead Online та Borderlands 3.

Найбільшими релізами минулого кварталу стали NBA 2k21 — вже продано 5 мільйонів копій. Також хороші результати показали свіжі релізи таких ігор, як PGA Tour 2k21, Mafia Definitive Edition та WWE 2K Battlegrounds.

До того ж видавець оновив дані з продажу своїх найбільших тайтлів:

Grand Theft Auto V — 135 млн копій;

Red Dead Redemption 2 — понад 34 млн копій;

The Outer Worlds — понад 3 млн копій;

Водночас голова видавництва, Штраус Зельник, повідомив, що в цьому році не варто чекати від компанії велику AAA-гру на консолях нового покоління.

"Ми завжди змушені шукати баланс між бажанням працювати над цими прекрасними платформами, чого хочуть наші команди, і необхідністю дочекатися появи необхідної бази гравців. Зазвичай друге Різдво після запуску — ключовий момент. Ви побачите більше ігор в наступному році", — заявив голова Take-Two.

Компанія підвищила свій прогноз на річний дохід з $2,9 мільярда до $3,15 мільярда.

Нагадаємо, ремейк першої частини Mafia вийшов 25 вересня 2020 року. Оновлена гра отримала загалом позитивні відгуки. На агрегаторі Metacritic ПК-версії "Мафії" 79 балів від критиків та 7,9 бала від користувачів.

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Автор: Сергій Коршунов