Інші частини серії отримали великі знижки в Steam.

Українська студія 4A Games святкує 10-річний ювілей гри Metro 2033. На честь цієї події всі частини серії отримали великі знижки в Steam, а дебютну гру розробники віддають геймерам безкоштовно.

Про це студія повідомила у Твіттері.

Забрати оригінальну Metro 2033, яку автори до ювілею повернули в Steam, можна на сторінці гри.

Знижки в Steam на серію Metro:

Metro 2033 Redux – 55 грн (знижка 80%);

Metro: Last Light Redux – 55 грн (знижка 80%);

Metro Franchise Bundle (3 частини та 2 доповнення) – 445 грн (знижка 71%);

Metro Exodus – 229 грн (знижка 66%);

Детальніше про Metro 2033

Metro 2033 – це перша частина трилогії шутерів від української студії 4A Games. Гра заснована на однойменному романі письменника Дмитра Глуховського. Дії першої частини розгортаються в московському метрополітені, де сховалися люди, рятуючись від наслідків ядерної війни.

Трейлер Metro 2033

Над грою працювали вихідці зі студії GSC Game World, що створила легендарний S.T.A.L.K.E.R. Шутер Metro 2033 вийшов у 2010 році. Через чотири роки розробники випустили перевидання гри.

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Автор: Сергій Коршунов