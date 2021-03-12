Українська студія 4A Games святкує 10-річний ювілей гри Metro 2033. На честь цієї події всі частини серії отримали великі знижки в Steam, а дебютну гру розробники віддають геймерам безкоштовно.
Про це студія повідомила у Твіттері.
Забрати оригінальну Metro 2033, яку автори до ювілею повернули в Steam, можна на сторінці гри.
Знижки в Steam на серію Metro:
- Metro 2033 Redux – 55 грн (знижка 80%);
- Metro: Last Light Redux – 55 грн (знижка 80%);
- Metro Franchise Bundle (3 частини та 2 доповнення) – 445 грн (знижка 71%);
- Metro Exodus – 229 грн (знижка 66%);
Детальніше про Metro 2033
Metro 2033 – це перша частина трилогії шутерів від української студії 4A Games. Гра заснована на однойменному романі письменника Дмитра Глуховського. Дії першої частини розгортаються в московському метрополітені, де сховалися люди, рятуючись від наслідків ядерної війни.
Трейлер Metro 2033
Над грою працювали вихідці зі студії GSC Game World, що створила легендарний S.T.A.L.K.E.R. Шутер Metro 2033 вийшов у 2010 році. Через чотири роки розробники випустили перевидання гри.