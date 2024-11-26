Відеоігри з відкритим світом дуже різні, і просторі локації, на яких відбуваються всі події, використовуються в них теж дуже по-різному. Жанр став настільки насиченим, що деякі ігри мають відкритий світ для "галочки", не даючи вам насолодитися таким необхідним рівнем свободи, коли справа доходить до ігрового процесу.
У цій добірці редакція GameRant зібрала найкращі відеоігри з відкритим світом, які пропонують геймерам найбільшу свободу дій. Точних розрахунків немає, але орієнтовно на повне проходження всіх ігор із топа підуть місяці.
- GTA 5. Творіння Rockstar має свою частку лінійних місій, однак гра повністю змінюється, коли гравці вирішують замість цього досліджувати пісочницю. Як і в будь-якій GTA, тут повно сторонніх завдань і різноманітних активностей. І ще можливість пересуватися цим світом на машинах, літаках і мотоциклах.
- Elden Ring. Безіменний головний герой досліджує похмурий містичний світ, у якому почуття відкриття ніколи не покидає вас. Дивлячись вдалину на простори або стоячи біля урвища, ви розумієте, що там є мешканці. Головне не розірватися у виборі маршруту, адже хочеться побувати одразу скрізь.
- The Elder Scrolls V: Skyrim. Недарма гра Bethesda входить в усі топи найцікавіших ігор на ПК з відкритим світом, адже свобода дій тут просто зашкалює. У світі, де можна піти куди завгодно, взятися за будь-яке завдання, зайнятися полюванням і зіллєварінням, а заодно побудувати будинок і завести сім'ю – навіть це все – лише частина можливостей, які пропонує засніжений Скайрім.
- No Man's Sky. Кількість контенту, який геймери можуть досліджувати в цій грі, по-справжньому приголомшує. Можливо, у NMS найбільший відкритий світ з усіх ігор у цьому списку, навіть якщо більша його частина згенерована процедурно. У той час як гравцям доручено досягти центру галактики, ніщо не заважає ігнорувати цю мету і просто подорожувати між зірками й відкривати нові види.
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Особливість гри в тому, що якщо ви можете про щось подумати, ви, ймовірно, зможете це зробити. А якщо ви щось бачите, то зможете туди дістатися. Tears of the Kingdom також втілює елементи "immersive sim", даючи змогу взаємодіяти з навколишнім середовищем розумними способами, щоб знаходити унікальні розв'язання проблем.
- Caves of Qud. Одна з найунікальніших ігор жанру roguelike всіх часів. Більшість подій і локацій генерується процедурно, при цьому, на відміну від інших "рогаликів", присутня основна квестова лінія і відкритий світ, повний нескінченних можливостей.
- Kenshi. Ця гра не дає гравцям жодної мети, на якій можна було б зосередитися, а просто кидає їх у величезну відкриту пісочницю з повною свободою дій. Тут потрібно голодувати і виживати в суворому постапокаліптичному світі, повному небезпек і фракцій, включно з канібалами, жінконенависниками і розумними комахами.
- Minecraft. Неможливо говорити про свободу в іграх з відкритим світом, не згадавши піонера жанру ігор про виживання і будівництво. Незважаючи на пристойний вік, навіть сьогодні він зберігає лідируючі позиції – і невипадково. Майнфракт надає безмежні можливості для творчості з одним застереженням – тут немає сюжету, і розважати себе доведеться самостійно.