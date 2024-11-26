Тайтли, які розуміють, що рухає цим жанром, даючи змогу гравцям досліджувати величезні світи-пісочниці.

Відеоігри з відкритим світом дуже різні, і просторі локації, на яких відбуваються всі події, використовуються в них теж дуже по-різному. Жанр став настільки насиченим, що деякі ігри мають відкритий світ для "галочки", не даючи вам насолодитися таким необхідним рівнем свободи, коли справа доходить до ігрового процесу.

У цій добірці редакція GameRant зібрала найкращі відеоігри з відкритим світом, які пропонують геймерам найбільшу свободу дій. Точних розрахунків немає, але орієнтовно на повне проходження всіх ігор із топа підуть місяці.

GTA 5. Творіння Rockstar має свою частку лінійних місій, однак гра повністю змінюється, коли гравці вирішують замість цього досліджувати пісочницю. Як і в будь-якій GTA, тут повно сторонніх завдань і різноманітних активностей. І ще можливість пересуватися цим світом на машинах, літаках і мотоциклах.

Elden Ring. Безіменний головний герой досліджує похмурий містичний світ, у якому почуття відкриття ніколи не покидає вас. Дивлячись вдалину на простори або стоячи біля урвища, ви розумієте, що там є мешканці. Головне не розірватися у виборі маршруту, адже хочеться побувати одразу скрізь.

The Elder Scrolls V: Skyrim. Недарма гра Bethesda входить в усі топи найцікавіших ігор на ПК з відкритим світом, адже свобода дій тут просто зашкалює. У світі, де можна піти куди завгодно, взятися за будь-яке завдання, зайнятися полюванням і зіллєварінням, а заодно побудувати будинок і завести сім'ю – навіть це все – лише частина можливостей, які пропонує засніжений Скайрім.

No Man's Sky. Кількість контенту, який геймери можуть досліджувати в цій грі, по-справжньому приголомшує. Можливо, у NMS найбільший відкритий світ з усіх ігор у цьому списку, навіть якщо більша його частина згенерована процедурно. У той час як гравцям доручено досягти центру галактики, ніщо не заважає ігнорувати цю мету і просто подорожувати між зірками й відкривати нові види.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Особливість гри в тому, що якщо ви можете про щось подумати, ви, ймовірно, зможете це зробити. А якщо ви щось бачите, то зможете туди дістатися. Tears of the Kingdom також втілює елементи "immersive sim", даючи змогу взаємодіяти з навколишнім середовищем розумними способами, щоб знаходити унікальні розв'язання проблем.

Caves of Qud. Одна з найунікальніших ігор жанру roguelike всіх часів. Більшість подій і локацій генерується процедурно, при цьому, на відміну від інших "рогаликів", присутня основна квестова лінія і відкритий світ, повний нескінченних можливостей.

Kenshi. Ця гра не дає гравцям жодної мети, на якій можна було б зосередитися, а просто кидає їх у величезну відкриту пісочницю з повною свободою дій. Тут потрібно голодувати і виживати в суворому постапокаліптичному світі, повному небезпек і фракцій, включно з канібалами, жінконенависниками і розумними комахами.

Minecraft. Неможливо говорити про свободу в іграх з відкритим світом, не згадавши піонера жанру ігор про виживання і будівництво. Незважаючи на пристойний вік, навіть сьогодні він зберігає лідируючі позиції – і невипадково. Майнфракт надає безмежні можливості для творчості з одним застереженням – тут немає сюжету, і розважати себе доведеться самостійно.

Вас також можуть зацікавити новини: